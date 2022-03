Atalanta, Gasperini: “Bayern Leverkusen avversario peggiore. Nessun caso Muriel”

Le parole del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Europa contro il Bayern Leverkusen

"Il Bayer Leverkusen è una squadra che ha partecipato alla Champions League. Loro sono tra i peggiori avversari che potessimo incontrare. Squadra composta di giovani, veloci e talentuosi: dovremo fare molto bene per riuscire a superare il turno. Dopo l'ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, abbiamo avuto qualche problema col Covid e con gli infortuni, tutte queste insieme di cose hanno determinato questo periodo, non c'è stata continuità. Ora però c'è una nuova fase - ha aggiunto - dove speriamo di poter fare meglio. C'è molta carne al fuoco , possiamo ancora giocare partite di valore, ora si giocherà con grande frequenza, anche quando il risultato non arriva puoi sempre rimediare. Giocare in trasferta non è mai semplice per nessuno. Il Bayer Leverkusen è una squadra solida, col Bayern Monaco ha giocato molto bene, ad esempio. Al di là del casa o trasferta dobbiamo pensare al campo e valutare questa squadra nella sua globalità".

Su Luis Muriel e Zapata: "Non tutte le stagioni non sono uguali, gli infortuni gli hanno impedito di trovare le condizioni migliori, ma ci sono ancora due mesi per trovarla. Per me non esiste nessun problema Muriel, è sempre un ragazzo positivo. A volte fa il suo ruolo bene, a volte meno bene, ma è davvero un ragazzo positivo. Siamo pronti per giocarci il finale di stagione. Zapata è fuori, ma è uno solo, non è un'intera squadra, non credo che abbia grandi possibilità per recuperare in tempi utili".