Atalanta-Leverkusen, De Roon: “Sarà dura. Dobbiamo credere in noi stessi”

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in sede di conferenza stampa, in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen

"Dobbiamo essere pronti. Vogliamo reagire alla sconfitta di sabato scorso e adesso è importante per noi, soprattutto in casa, fare risultato. Certo, si gioca su due partite e la qualificazione si deciderà lì. Però se possiamo andare in Germania con due risultati in mano sarebbe il massimo". - Prosegue l'olandese: "Il Leverkusen è una squadra forte, con tanti giovani e tanti talenti che hanno velocità. Molto forte. Sarà una sfida dura, però noi dobbiamo credere in noi stessi e giocare con fiducia, come abbiamo sempre fatto. Così potremo fare risultato contro chiunque". Secondo me abbiamo superato la sconfitta contro la Roma. Reagiamo sempre in maniera forte, anche nei periodi difficili. Ora il momento è delicato, però come abbiamo fatto in Grecia siamo sempre in grado di fare il nostro calcio. Dobbiamo ritrovare la fiducia, giocare bene e credere in noi stessi".