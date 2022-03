Atalanta-Bayern Leverkusen, probabili formazioni: ok Muriel e Malinovskyi. Le ultime

Atalanta e Bayern Leverkusen si affronteranno questa sera nel match valido per gli ottavi di finale di Europa League

Torna in scena l’Europa League. Ad affrontarsi questa sera al "Gewiss Stadium", nel match valido per gli ottavi di finale, Atalanta e Bayern Leverkusen. Dopo il periodo opaco vissuto in campionato, la Dea si prepara a tornare in campo contro le 'Aspirine' di Leverkusen, terzi in Bundesliga. Avversario scomodo per i bergamaschi che, nel turno precedente, hanno eliminato i greci dell’Olympiacos con un 2-1 all’andata e un 3-0 al ritorno ad Atene. Calcio d'inizio alle 21:00, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8 e Sky Sport 4K, in diretta tv in chiaro su TV8 e in streaming su TV8.it e Dazn per gli abbonati.