Ajax-AEK Atene, le probabili formazioni: c’è Brobbey. Almeyda con Szymanski e Zuber

Le due squadre occupano rispettivamente l'ultimo e il penultimo posto in classifica nel girone B . L' Ajax è reduce da due sconfitte consecutive, contro Brighton e Marsiglia , stesso discorso per l' AEK Atene , il quale è caduto al cospetto delle squadre allenate da Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso (entrambe già qualificate al turno successivo). La partita è quindi decisiva per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Conference League . I lancieri devono vincere per sperare di qualificarsi, mentre alla compagine di Almeyda può bastare anche un pareggio per staccare il pass alla terza competizione europea della UEFA .

DOVE VEDERE IL MATCH

Ajax-AEK Atene è in programma giovedì alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ajax-AEK Atene anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.