Video Newcastle-Milan, Pioli out e in Europa League: Maignan top, che parata super!

Milan che si impone in Inghilterra contro il Newcastle ma non va oltre il terzo posto nel girone in virtù del pari tra Borussia Dortmund e Psg. Rossoneri di Pioli in Europa League, Maignan protagonista di una parata strepitosa che ha tenuto in vita il sogno Champions League di Leao e compagni.

