Brighton-Marsiglia, probabili formazioni: De Zerbi sfida Gattuso, Aubameyang dal 1′

Al momento, occupa la vetta della classifica il Marsiglia a quota undici punti ed ancora imbattuto in Europa. Uno score frutto di tre vittorie e due pareggi, con quattordici gol all'attivo e nove reti subite. Al secondo posto la compagine inglese, rivelazione dell'ultima Premier League, con dieci punti. Frutto di tre successi, un pareggio ed una sconfitta; nove le reti siglate in cinque partite, appena cinque i gol subiti. In Ligue 1, l'Olympique occupa - invece - il sesto posto, grazie anche al lavoro svolto da Gattuso, capace di rialzare la squadra dopo un periodo di crisi. Ventitré i punti conquistati in quindici gare, frutto di sei vittorie (l'ultima lo scorso weekend per 4-2 sul campo del Lorient), cinque pareggi e quattro ko. All'ottavo posto della classifica di Premier la compagine guidata da De Zerbi con ventisei punti ottenuti in sedici partite. Frutto di sette successi, cinque pareggi (l'ultimo lo scorso sabato per 1-1 contro il Burnley) e quattro sconfitte.