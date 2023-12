Newcastle-Milan, Pioli: “All’andata rimpianto. Dobbiamo fare bene in campionato”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida giocata contro il Newcastle

⚽️

Termina la sfida tra Newcastle e Milan. 1-2 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Stefano Pioli.

RIMPIANTO – "La prima partita contro il Newcastle è un grande rimpianto. Spiace tanto perchè ci tenevamo. L’Europa League è una manifestazione importante che il Milan non ha mai vinto. Una serata dolce e amara, perchè il Milan non vinceva da tanto in Inghilterra ma c’è un po’ di rammarico".

EUROPA LEAGUE – "Faremo di tutto per andare il più avanti possibile. Non abbiamo saputo approfittare di alcune situazione e adesso penseremo a fare bene in Europa League".

PROSSIMA STAGIONE – "Adesso in campionato dobbiamo fare bene, consolidare il terzo con la voglia di fare di più. L’obiettivo minimo stagione è quello di arrivare tra le prime 4. Dobbiamo concentrarci sul campionato dove non abbiamo ancora trovato continuità. Manca ancora tanto alla fine della stagione, dobbiamo concentrarci sul campionato e ritrovare la vittoria contro un avversario difficile come il Monza. Poi speriamo di giocare la Champions League il prossimo anno".

STAGIONE ATTUALE – "Sicuramente abbiamo fatto peggio rispetto all’anno scorso in Champions e adesso dobbiamo fare meglio in campionato".

GRUPPO – "Io sono convinto delle potenzialità di questa squadra e mi dispiace non averlo portato al massimo. Credo che questa squadra possa fare meglio di quello che ha fatto finora".

