Newcastle-Milan 1-2: Pioli vince ma non basta. Rossoneri terzi nel girone

Termina la sfida del St. James Park. 1-2 il risultato finale. Inizio molto bloccato con le due formazioni che hanno preferito studiarsi. Al 20' minuto Joelinton mette in mezzo e Almiron viene anticipato sulla linea. Partita che si sblocca al 33' con un tiro all'angolino del brasiliano molto attivo in questo frangente. Al 59' pareggiano gli ospiti con Pulisic il cui gol viene convalidato dopo un consulto al VAR. 68' miracolo clamoroso di Maignan su Guimaraes. 80' Leao con un super tiro colpisce un palo clamoroso. Passano quattro minuti e su assist di Okafor, Chukwueze si inventa un bellissimo tiro a giro che si spegne alle spalle di Dubravka. Al 94' palo anche per Tomori. Con questo risultato il Milan arriva al terzo posto.