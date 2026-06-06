Il video dell'ex fuoriclasse della nazionale che fa emozionare i tifosi
VIDEO Roberto Baggio palleggia con il pallone del Mondiale: il video fa emozionare i tifosi
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