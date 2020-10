Serie B, Venezia: altra positività al Covid, non è a rischio il derby di Coppa Italia. Il comunicato del club lagunare

In seguito al comunicato diramato nella giornata di martedì in merito alla positività al Covid-19 di due tesserati, il Venezia ha effettuato quest’oggi un altro ciclo di tamponi per calciatori, staff tecnico e componenti del gruppo squadra.

L’esito ha evidenziato una nuova positività per un tesserato. Di seguito, la nota ufficiale del club:

“Venezia FC informa che tutti i test per l’identificazione del Coronavirus–COVID-19 effettuati oggi da giocatori, staff tecnico e componenti gruppo squadra hanno dato esito negativo, eccezion fatta per un tesserato, il cui test dovrà essere rianalizzato nelle prossime ore. Il tesserato a titolo precauzionale non prenderà quindi parte alla trasferta odierna di Verona, in attesa dell’esito del test tampone“.

Il DERBY DI COPPA ITALIA

I lagunari affronteranno l’Hellas Verona questo pomeriggio, nel palcoscenico “desertico” dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona per il terzo turno di Coppa Italia. Il fischio d’inizio del derby veneto è fissato per le ore 17.00.

Juric cambierà qualche elemento rispetto al campionato: alle spalle di Kalinic rientra Barak accanto a Salcedo, mentre sulle due fasce laterali potrebbe esserci spazio per Rüegg a destra e Dimarco a sinistra, con Tameze e Ilic come interni di centrocampo. In difesa, davanti al secondo Pandur, Magnani potrebbe completare la linea a tre con Dawidowicz e Amione.

Zanetti, anche visto il rinvio della sfida di campionato contro la Virtus Entella, potrebbe affidarsi a una formazione vicina a quella titolare, per provare a passare il turno. Davanti tridente formato da Di Mariano, Karlsson e Capello. Bjarkason agirà da mezzala con Fiordilino in regia. Fra i pali ci sarà Pomini, davanti a lui Svoboda e Ceccaroni potrebbero essere i due centrali difensivi, con Ferrarini e Marino esterni bassi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Pandur, Dawidowicz, Magnani, Amione, Rüegg, Tameze, Ilic, Dimarco, Barak, Salcedo, Kalinic.

VENEZIA (4-3-3): Pomini, Ferrarini, Svoboda, Ceccaroni, Marino; Bjarkason, Fiordilino, Crnigoj, Di Mariano, Karlsson, Capello.