Torino, Sirigu negativo al Covid-19: già disponibile per il match contro il Napoli? I dettagli

Buone notizie in casa Torino in merito al recupero di Salvatore Sirigu.

Colonna portante della formazione di Davide Nicola, il classe ’87 è stato costretto a dare forfait a tutti gli impegno del suo Torino nelle ultime settimane. Dopo la positività certamente riconducibile al focolaio scoppiato in Nazionale in occasione dei match di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, infatti, Salvatore Sirigu è guarito dal Coronavirus. Dopo 17 giorni di isolamento, il tampone a cui si è sottoposto il portiere del Torino è risultato negativo. Nelle prossime ore l’estremo difensore ex Palermo si sottoporrà alle visite mediche di rito per ottenere l’idoneità sportiva del caso. Con ogni probabilità, il numero 39 granata potrebbe già rientrare per la prossima sfida di Serie A contro il Napoli, in programma il prossimo 26 aprile alle ore 18.30 allo stadio Olimpico “Grande Torino”.

