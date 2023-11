Ternana, QS: “Falletti trequartista, Favilli e Casasola ok. Breda ridisegna le Fere”

L'articolo del Quotidiano Sportivo si concentra sull'amichevole che la Ternana giocherà oggi contro il Frosinone . L'incontro, che si disputerà a porte chiuse, sarà un test importante per Roberto Breda , che vuole valutare i progressi della squadra dopo il suo arrivo in panchina.

Breda ha già avuto modo di sperimentare alcune novità tattiche contro lo Spezia , con la scelta di Falletti come trequartista e le buone prestazioni di Casasola e Favilli . In questa settimana di sosta, il tecnico rossoverde ha avuto modo di lavorare ulteriormente sulla tattica e potrebbe provare nuove soluzioni, come una possibile difesa a quattro.

Per l'amichevole di oggi, l'ex Ascoli dovrà fare a meno di Raimondo e Pyyhtia, impegnati con le rispettive nazionali. Celli e Lucchesi si sono allenati a parte, ma potrebbero essere disponibili per la gara di campionato contro il Palermo. In generale, l'amichevole di oggi è un'occasione importante per la Ternana per testare la nuova condizione fisica e situazioni di gioco della squadra. Breda avrà modo di valutare i progressi dei suoi giocatori e di sperimentare nuove soluzioni in vista della ripresa del campionato, che li vedrà impegnati al Libero Liberati contro la compagine di Eugenio Corini.