Palermo, verso la Ternana: la squadra torna al lavoro a Torretta. Il report

Dopo la sconfitta della scorsa domenica contro il Cittadella, è ripresa questo pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della sfida contro la Ternana, in programma domenica 26 novembre allo stadio "Liberati". La squadra, come informa il club di Viale del Fante tramite il proprio sito ufficiale, ha svolto un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, possesso palla ed una partita a tema.