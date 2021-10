SONDAGGIO: scegli il tuo tandem ideale per il centrocampo del Palermo

Varie alternative per il centrocampo a due del Palermo di Giacomo Filippi: vota e rispondi al sondaggio di Mediagol.it.

In relazione ai moduli scelti dal tecnico Giacomo Filippi in questo avvio di stagione (3-4-2-1 e 3-4-1-2), quale dovrebbe essere il tandem d'interni in linea mediana titolare della formazione rosanero? Vota rispondendo al sondaggio di Mediagol.it.