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SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Avellino. Come finirà? (1-X-2)

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Finita la pausa per le nazionali, ricomincia il campionato. I rosanero affrontano l'Avellino, nella prima delle sei gare conclusive del campionato.

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