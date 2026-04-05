SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Avellino. Come finirà? (1-X-2)

Finita la pausa per le nazionali, ricomincia il campionato. I rosanero affrontano l'Avellino, nella prima delle sei gare conclusive del campionato.
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