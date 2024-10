Palermo, Brunori o Henry? I tifosi rosanero vogliono un’altra soluzione

Le opinioni dei tifosi riguardo la scelta dell'attaccante titolare contro la Reggiana, in programma sabato 26 ottobre

Un ballotaggio che va avanti da inizio campionato, quello che vede Brunori ed Henry battagliarsi il posto da centravanti della squadra di Dionisi. Secondo i tifosi tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la soluzione sarebbe un'altra.

CAMBIO MODULO E DUE PUNTE — Per il 44% dei votanti la soluzione sarebbe quella di inserire entrambi nell'11 titolare anti-Reggiana, per sfruttare al meglio le caratteristiche di entrambi. L'ipotesi del cambio modulo è da tempo soggetto di discussioni fra i tifosi rosanero: una parte non sacrificherebbe tutte le ali in rosa, ma l'altra pensa sia la soluzione più congeniale alle caratteristiche di squadra. I due centravanti del Palermo hanno giocato insieme solo per 22 minuti contro il Pisa, non avendo l'effetto sperato in un momento di doppio svantaggio.

Ma non è stata l'unica occasione in cui Dionisi ha provato le due punte: contro il Napoli in Coppa Italia nella gara a senso unico finita 5-0 per i partenopei, l'ex tecnico del Sassuolo ha sfruttato i centimetri di Le Douaron insieme alle caratteristiche di Brunori nel 3-5-2, rivelandosi una delle poche cose positive della partita. I due attaccanti avevano dialogato bene e proprio da questo si era creata l'occasione più ghiotta per i rosanero, con il palo preso dal Capitano.

BRUNORI O HENRY — In caso di un canonico 4-3-3 invece il 33% dei votanti preferirebbe Brunori, contro il 22% di Henry. L'Italobrasiliano sarebbe dunque il preferito dai tifosi per scendere in campo dal primo minuto contro la squadra di William Viali, nonostante un buon inizio del Francese. Al momento i due stanno avendo lo stesso impatto a livello realizzativo con una sola rete, ma il loro apporto nei 12 punti fatti è sicuramente maggiore: la vittoria di Cremona nasce da un passaggio illuminante del capitano rosanero, entrato dalla panchina. Nella vittoria di Bolzano invece c'è lo zampino di Henry, autore di una prestazione molto positiva e generosa, aiutando la squadra nei momenti più complessi del match.