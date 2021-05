Virtus Verona, il presidente Fresco: “Con questa situazione la Ulss non intende farci partire”

Salgono a tredici i contagiati in casa Virtus Verona.

Floriano crede alla B: “Palermo, serve la grande impresa! Filippi? Mi ha dato fiducia”

La situazione legata ai contagi da Covid 19 ha già costretto la compagine veronese a saltare la prima sfida playoff contro la Triestina che è stata chiaramente rinviata. A causa di questa situazione è stato modificato il calendario anche delle altre partite, ma adesso c’è la possibilità concreta che il match tra gli scaligeri e i triestini sia ancora una volta posticipato. In merito al momento vissuto dalla Virtus Verona si è espresso il presidente e tecnico, Luigi Fresco, nel corso dell’intervista concessa a tuttoc.com.

Palermo, mai quattro vittorie di fila: contro la Juve Stabia servirà calare il poker

“Con questa situazione la Ulss non intende farci partire, ad oggi l’ipotesi che va per la maggiore è un ulteriore rinvio fissato per mercoledì diciannove. Oppure un’altra pista percorribile è che la Triestina venga a giocare qui a Verona. Al momento ho a disposizione quattordici giocatori, la situazione evolve nel giro di poche ore, noi siamo vigili. Meglio domenica o mercoledì prossimo? Mi vanno bene entrambe le date, la linea della società è di riporre la massima fiducia nelle istituzioni competenti. Attendiamo il responso della Ulss e ci comporteremo di conseguenza, com’è logico e corretto che sia”.

Palermo, verso la Juve Stabia: Lucca in forte dubbio e Rauti out, scalda i motori Saraniti