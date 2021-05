Palermo, mai quattro vittorie di fila: contro la Juve Stabia servirà calare il poker

Il Palermo si prepara alla trasferta di Castellammare di Stabia.

Palermo, verso la Juve Stabia: Lucca in forte dubbio e Rauti out, scalda i motori Saraniti

I rosanero nel pomeriggio di mercoledì affronteranno “Le Vespe” nel match valido per il secondo turno dei playoff, solo una vittoria permetterà agli uomini di mister Filippi di passare il turno. Una statistica però spaventa: nelle ultime tre uscite i Rosa hanno messo a segno altrettante vittorie, ma nel corso della stagione non hanno mai ottenuto quattro successi di fila. Il regolamento però dice che per passare il turno servirà un successo, cosa chiaramente non impossibile ma non scontata sul campo di una squadra più che ostica. Nel corso del campionato le tre vittorie consecutive sono arrivate sia con Boscaglia che con Filippi, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’.

Boscaglia centrò il proprio tris a novembre proprio dal successo del «Menti» quando i rosanero si imposero per 2-1, da qui poi arrivarono i tre punti contro Paganese e Potenza con la striscia interrotta dalla sconfitta interna contro la Turris. Stessa sorte per Filippi che sconfisse nelle ultime due gare della stagione regolare Cavese e Virtus Francavilla prima di avere la meglio sul Teramo nel primo turno playoff.