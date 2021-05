Palermo, verso la Juve Stabia: Lucca in forte dubbio e Rauti out, scalda i motori Saraniti

Il Palermo si prepara alla sfida di playoff contro la Juve Stabia di mercoledì pomeriggio.

I rosanero affronteranno la compagine campana nella gara valida per il secondo turno degli spareggi di Serie C, per passare alle fasi nazionali però servirà necessariamente un successo. Vincere con diverse pedine fondamentali fuori non sarà di certo una passeggiata, infatti oltre a Lorenzo Lucca (fermo ormai da tempo) ha praticamente terminato la stagione Nicola Rauti. Quest’ultimo non ci sarà a Castellammare a causa dei tempi di recupero lunghi (3 settimane circa) mentre il bomber ha svolto lavoro differenziato e di conseguenza potrebbe non essere a disposizione. Le condizioni del capocannoniere della squadra, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’: «…evidentemente continuano a non dare garanzie, proprio come la scorsa settimana. In quel caso, però, il nome dell’attaccante era stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida con gli abruzzesi, salvo poi restare in panchina per l’intera durata della partita».

Il problema al ginocchio rimediato in quel di Monopoli dovrebbe essere ormai superato, ma al momento ci sono pochi spiragli che vedono Lucca favorito per una maglia da titolare. Il centravanti piemontese non è chiaramente al top e dunque toccherà ad Andrea Saraniti guidare l’attacco del Palermo, al momento l’unica punta centrale rimasta a disposizione di mister Filippi. L’attaccante palermitano non gioca titolare dalla trasferta di Avellino del 7 febbraio quando ancora sedeva in panchina Boscaglia. Devono ancora recuperare dai rispettivi infortuni Somma, Palazzi, Fallani e Odjer mentre tornerà al termine della stagione Alberto Almici.