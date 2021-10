V. Francavilla, Dg Antonazzo: “A Palermo ingiustizie arbitrali. Il Bari può vincere”

Le parole del direttore generale della Virtus Francavilla in merito al momento stagionale dei biancazzurri

Parola al direttore generale della Virtus Francavilla. Angelo Antonazzo è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'importante sfida casalinga contro la capolista Bari. Usciti sconfitta dal match del 'Renzo Barbera' contro il Palermo di Giacomo Filippi, i biancazzurri vorranno certamente rialzare la testa, seppur il confronto con la prima della classe si preannunci quasi del tutto proibitivo. Il Dg ha parlato del momento stagionale della squadra pugliese, ritenendosi comunque soddisfatto dei risultati conseguiti fino a questo momento nel Girone C di Serie C.