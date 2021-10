V. Francavilla-Bari, Caporale: “Riscattato errore Palermo, al Barbera una batosta”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore della Virtus Francavilla dopo la partita vinta contro la capolista Bari

"Un'emozione veramente grande". Lo ha detto Alessandro Caporale , intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Bari . Una vittoria, quella ottenuta dalla Virtus Francavilla ai danni della capolista del torneo in occasione della sfida valevole per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C , conquistata grazie alla rete messa a segno proprio dal classe 1995, da Joseph Ekuban e da Danilo Giacinto Ventola . "Oltre ad aver segnato al Bari ho anche riscattato l'errore di mercoledì a Palermo, che è la cosa più importante. Mercoledì è stata davvero una batosta, in superiorità numerica fare quell'errore... Mi ha veramente colpito. Questo gol mi è servito tanto emotivamente. Devo ancora realizzare per bene quello che è successo", le sue parole.

"Il presidente mi aveva detto che avrei segnato, io non ci credevo perché non segnavo da una vita. Ci ha preso. Sul gol l'idea era quella di saltare Cheddira in velocità, visto che temporeggiava, creando superiorità numerica sulla fascia. Ho visto però che il loro terzino era molto largo, si è creato il buco e ne ho approfittato. E' stata una conseguenza. Siamo partiti con sei under, io ero il secondo più grande. Abbiamo concluso con otto under. Devo fare davvero i complimenti a tutta la squadra, anche chi era in panchina, perché affrontavamo una grande squadra. Una vera e propria impresa. E' stata una partita studiata in poche ore, ci siamo compattati, eravamo in difficoltà ma l'abbiamo preparata benissimo e si è visto dal risultato. Dietro stiamo soffrendo bene", ha concluso Caporale.