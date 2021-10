V. Francavilla-Bari 3-0, Magrì: “Resterà nella storia. Dopo Palermo troppe critiche”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Virtus Francavilla al termine della partita vinta contro la capolista Bari

"È una delle serate più belle da quando sono presidente". Parola di Antonio Magrì. Il presidente della Virtus Francavilla, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro la capolista Bari, ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un successo ottenuto dopo la sconfitta rimediata contro il Palermo di Giacomo Filippi grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Joseph Ekuban e Alessandro Caporale e nella ripresa da Danilo Giacinto Ventola.