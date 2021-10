Turris, Primicile: “Un orgoglio affrontare il Bari, credo tanto nella squadra”

Rosario Primicile, Ds della Turris, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del big match dell'ottava giornata del girone C di Serie C, che vedrà protagonista la squadra campana ospite del Bari capolista

Il direttore sportivo della Turris, Rosario Primicile, ha parlato ai microfoni di "TuttoBari.com" in vista del big match dell'ottava giornata del girone C di Serie C che vede contrapposta la squadra campana e il Bari capolista: "Per noi non è sicuramente una partita come le altre. Non possiamo pensare di essere allo stesso livello del Bari, altrimenti commetteremmo un grave errore. Rispettiamo la loro qualità e il loro blasone, una squadra formata da grandi giocatori e composta sapientemente da un direttore come Polito, che stimo moltissimo e reputo uno dei più bravi della categoria. Onestamente per noi è un orgoglio affrontare il Bari. Forse sono uno dei pochi che credeva ad inizio campionato che all'ottava giornata avremmo affrontato i galletti in uno scontro al vertice, perché credo e ho sempre creduto nel valore della mia squadra. Domenica tengo più alla prestazione che al risultato. Una eventuale sconfitta non penalizzerebbe il nostro lavoro".

La Turris si sta rivelando una delle sorprese del girone C, trovandosi al secondo posto in classifica a quota 13 punti proprio dietro i galletti allenati da Michele Mignani. In caso di vittoria, la squadra campana si porterebbe a -1 dalla vetta della classifica, dando continuità a un ottimo inizio di campionato caratterizzato da quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo la gara contro il Bari, i biancorossi ospiteranno allo stadio "Amerigo Liguori" il Palermo di Giacomo Filippi, nel match valido per la nona giornata del girone C di Serie C.