Trapani, Porchia sarà il nuovo ds: per la panchina in corsa due ex Palermo

Il Trapani ripartirà dalla Serie C.

I granata, complici i due punti di penalizzazione attribuitigli per il ritardo nei pagamenti ai dipendenti, sono retrocessi. Il club siciliano, nonostante le difficoltà societarie, sta dunque tentando di organizzarsi per la prossima stagione nel minore dei campionati professionistici. Una corsa contro il tempo, dato che manca soltanto un mese al via e l’organico è tutto da rifare. Quel che è certo è che Sandro Porchia, ex responsabile del settore giovanile, sarà il nuovo direttore sportivo. Una promozione a costo zero (dato che ha ancora un contratto in essere) che evidenzia come egli si sia guadagnato la fiducia della dirigenza.

Per la panchina, invece, l’idea è quella di affidare il ruolo ad un tecnico esperto di categoria e che sappia lavorare con i giovani. È per questa ragione che alcuni dei profili individuati, come riporta l’edizione odierna di Repubblica, sono quelli di Gianluca Grassadonia (fino a gennaio sulla panchina del Catanzaro), Giuseppe Pancaro (ultima esperienza alla Pistoiese), Oscar Brevi (ad Olbia nel campionato appena trascorso) e Daniele Di Donato (reduce da una buona annata ad Arezzo). Quest’ultimo sembra essere in pole. L’ex centrocampista del Palermo infatti ha dalla sua parte la giovane età e gli ottimi risultati collezionati.

Ad insidiarsi nella corsa alla panchina, tuttavia, potrebbe essere un altro ex rosanero. Si tratta di Alberto Gilardino, che sta muovendo i suoi primi passi nel ruolo di allenatore. L’ex attaccante ha guidato nella scorsa annata la Pro Vercelli in Serie C, concludendo la stagione al quattordicesimo posto della classifica del girone A. Il rapporto tra le due parti, tuttavia, non è proseguito e adesso il tecnico originario di Biella è pronto ad una nuova avventura.

