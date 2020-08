Trapani, iscriversi in Serie C può non bastare? Il club granata sommerso dai debiti. La situazione

“L’agonia del Trapani sommerso dai debiti. Iscriversi può non bastare”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori in casa Trapani dopo la retrocessione in Serie C ed il rigetto da parte del Collegio di Garanzia del Coni del ricorso presentato dallo stesso club contro i due punti di penalizzazione ricevuti a causa dei pagamenti in ritardo ai propri tesserati. “Il Trapani prepara la sua eutanasia? Se non accadranno miracoli, oggi imprevedibili, siamo probabilmente alla fine di un ciclo”.

Entro il prossimo 24 agosto il club siciliano e le altre retrocesse dalla Serie B dovranno formalizzare tutti i passaggi per prendere parte al prossimo campionato. “Dopo gli altezzosi rifiuti di qualunque offerta, verificatisi fino a qualche mese fa, per trasferire le quote del club, ora c’è la disordinata e spasmodica ricerca per mettere insieme, dagli imprenditori trapanesi, qualche decina di migliaia di euro”. D’altra parte, a quattro giorni dal termine ultimo per quanto concerne l’iscrizione in terza serie, di fatto appesa ad un filo, il debito della società granata ammonterebbe a più di due milioni di euro tra fornitori, calciatori e Stato.

D’altra parte, se il Trapani riuscirà ad iscriversi, passando il controllo della Covisoc, poi la dirigenza dovrà trovare i soldi per costruire la squadra da mettere a disposizione del nuovo tecnico, prendere un allenatore e gestire la società. “Oggi, pare un’utopia, anche se in teoria il Trapani potrebbe incassare un paio di milioni per le cessioni di Nzola, Pettinari e Luperini, più circa 800 mila euro di paracadute”, scrive il noto quotidiano, con Alivision – attuale proprietario – che sarebbe disposta ad investire appena 500 mila euro. “C’è anche il timore che il Trapani si iscriva e vada in giro con una squadra di ragazzi a prendere sberle”, si legge. Ma “rimane anche la flebile speranza che, dopo l’iscrizione, l’attuale proprietà consegni il club al sindaco e saluti tutti. Magari, a queste condizioni, qualcuno potrebbe correre in soccorso del Trapani”.