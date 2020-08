Serie C, stop alle iscrizioni: depositate le domande delle quattro retrocesse dalla B. Il Trapani…

È scaduto quest’oggi il termine per le iscrizioni in Serie C: presto verrà annunciata la composizione dei tre gironi.

In queste ore le quattro squadre retrocesse dalla Serie B, ultime a mancare all’appello, hanno presentato la domanda d’iscrizione per il campionato professionistico minore. Livorno, Trapani, Juve Stabia e Perugia dovrebbero dunque – salvo sorprese – essere tra le partecipanti alla prossima stagione. A preoccupare, in particolare, è la situazione del club siciliano, che sta vivendo gravi problemi societari e, anche se la domanda ricevesse l’ok della Covisoc, dovrà fare i conti con la necessità i soldi per costruire la squadra da mettere a disposizione del nuovo tecnico. La società, infatti, è attualmente sommersa dai debiti e l’attuale proprietà non sembra essere disposta ad investire somme importanti. La Commissione Criteri Infrastrutturali ed Organizzativi e la Covisoc, esaminata la documentazione prodotta, esprimeranno ad ogni modo il loro parere, vincolante ai fini dell’ammissione, entro il 2 settembre.

Trapani, iscriversi in Serie C può non bastare? Il club granata sommerso dai debiti. La situazione Il prossimo 27 agosto scadrà invece il termine per le domande di sostituzione e riammissione, mentre il 3 settembre quello per i ripescaggi. Soltanto dopo le opportune verifiche su tali documentazioni la Lega Pro potrà ufficializzare la composizione dei gironi. Il 10 settembre, invece, andrà in scena il sorteggio dei calendari. La Serie C dunque si prepara al via, in programma il 27 settembre.

