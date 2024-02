Serie C, Javorcic e Aglietti dicono no alla Triestina: cercasi sostituto di Tesser

Dopo l'esonero di Attilio Tesser, la Triestina è a caccia di un nuovo allenatore per risollevare le sorti della squadra in Serie C. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club alabardato avrebbe sondato due tecnici esperti come Alfredo Aglietti e Ivan Javorcic. Tuttavia, entrambi gli allenatori avrebbero declinato l'offerta, preferendo attendere proposte dalla Serie B. Aglietti vanta una lunga esperienza in cadetteria, con diverse panchine importanti come Virtus Entella, Brescia ed Hellas Verona. Javorcic, invece, ha guidato il Sudtirol in Serie C e di recente il Venezia in B negli ultimi anni. La Triestina, dunque, dovrà virare su altri profili per la sostituzione di Tesser.