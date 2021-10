Serie C, Iezzo: “Bari piazza importante, ha messo la freccia e andrà in Serie B”

Gennaro Iezzo, ex portiere tra le altre di Napoli e Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della rincorsa del Bari verso la promozione in Serie B

L'ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport commentando l'andamento della classifica del girone C di Serie C, in cui il Bari del patron Luigi De Laurentiis si trova al primo posto in classifica con 20 punti, analizzando anche i risultati dell'ultimo turno tra cui le vittorie di Catanzaro e Avellino: "Il Bari ha messo ormai la freccia, con sei punti di vantaggio. Al di là della qualità della rosa, credo che alla fine arriverà in Serie B. Una piazza così importante non può stare in Serie C. C'è il ritorno al successo dell'Avellino dopo due settimane turbolente, il Catanzaro ha ottenuto un ottimo successo sul difficile campo della Paganese. Anche per il Monterosi grande vittoria a Messina".