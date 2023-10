Serie C, girone C: vince la Turris a Potenza. Colpo Avellino a Caserta

Commento e risultati dei match validi per l'ottava giornata del girone C di Serie C: Potenza-Turris e Casertana-Avellino.

Si archiviano i match del lunedì, validi per l'ottava giornata del girone C di Serie C. La Turris prosegue la sua marcia da grande squadra e vince in un campo difficile come quello del Potenza, reduce da un cambio in panchina dopo l’esonero di Colombo. Sono tredici i punti totalizzati dalla squadra campana in otto partite giocate. L’Avellino di Pazienza non si ferma ed espugna il complicato rettangolo verde della Casertana. Decidono Sgarbi e Marconi. Irpini che salgono anche a 13 in graduatoria.