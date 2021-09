Serie C-Girone C, tutte le partite in diretta: dove vedere i match della 2^ giornata

Tutto pronto per la seconda giornata di Serie C che andrà in scena sabato 4 e domenica 5 settembre

Archiviata la prima giornata del campionato di Serie C, si avvicina in maniera significativa il secondo turno, con match dal peso specifico certamente significativo.

Quattro gli anticipi del sabato che vedranno impegnate tutte e tre le compagini siciliane. Messina e Palermo si affronteranno nel derby regionale, mentre il Catania - alle 20:30 in diretta su Sky Sport 251 e Sky Sport 254 - dovrà vedersela nel match casalingo con la Fidelis Andria. A completare la prima giornata del secondo turno saranno, invece, Juve Stabia-Avellino - visibile su Sky Sport 252 e Sky Sport 255 - e Latina-Paganese e Picerno-Catanzaro, tutte gare che si disputeranno alle ore 20:30.

Passando alla giornata di domenica spicca la sfida tra Campobasso e Taranto, disponibile in pay per view o gratuitamente per i possessori del pacchetto 'Calcio' su Sky Sport 253. Bari-Monterosi, Foggia-Potenza, Turris-monopoli e Francavilla-Vibonese saranno invece trasmesse tutte in diretta streaming e on demand.