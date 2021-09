Acr Messina-Palermo, scelte e dubbi di Filippi: le probabili formazioni

La sfida Acr Messina-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza": fischio d'inizio alle ore 17.30

Il Palermo cerca il bis nel match in programma contro l'Acr Messina. Sabato 4 settembre, alle ore 17.30, allo Stadio "Luigi Razza" (e non al "Franco Scoglio" per problemi di agibilità), andrà in scena la sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata contro il Latina di Daniele Di Donato all'esordio al "Barbera". Due reti dal dischetto, meccanismi certamente da perfezionare, un successo che fa morale in vista del prossimo impegno ufficiale.