Coppa Italia Serie C, Palermo-Monopoli mercoledì 15 settembre: il programma completo

Il programma completo del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, il Palermo ospiterà il Monopoli

A metà settembre le squadre di Serie C scenderanno in campo per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Il Palermo guidato da mister Filippi giocherà al "Barbera" contro il Monopoli nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre, calcio d'inizio alle ore 15.00.