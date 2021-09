Serie C-Girone C, Acr Messina-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra l'Acr Messina e il Palermo è in programma sabato 4 settembre alle ore 17.30 sul neutro di Vibo Valentia

Tre giorni e sarà Acr Messina-Palermo. Sabato 4 settembre, alle ore 17.30, allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, la compagine rosanero sfiderà gli uomini di Salvatore Sullo. La gara, valevole per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie C, sarà aperta al pubblico? Non è chiaro, ancora. Il Messina, infatti, non ha ancora aperto la prevendita poiché l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha "sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara e incaricato la Lega Italiana Calcio Professionistico di non avviare la vendita dei tagliandi fino all’assunzione di determinazioni in merito".