Serie C-Girone C, Maurizi: “Bari ok, Turris la sorpresa. Palermo in forte ascesa”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico fra le altre ex Viterbese e Reggina dopo le prime otto giornate del Girone C di Serie C

⚽️

"Io credo che alla fine i valori reali vengano sempre fuori. Per valori reali parlo di qualità di tecnici, calciatori e dirigenti". Lo ha detto Agenore Maurizi, intervistato ai microfoni di "TuttoC.com". Il tecnico fra le altre ex Viterbese e Reggina ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dal Bari, attuale capolista del Girone C di Serie C a quota 20 punti, e dalle inseguitrici Catanzaro, Palermo ed Avellino. Ma non solo...

"Le componenti per fare bene devono essere allineate su un un’oca linea guida, questo è un aspetto che non viene spesso considerato. Il Bari è in linea con programmi e ambizioni di piazza e società. Catanzaro e Palermo sono in forte ascesa. Sorprese Taranto e Turris. Avellino e Juve Stabia sono in ritardo ma con buone possibilità di risalita visto tecnici ed organici a disposizione. Qui rispetto al passato la lotta per non retrocedere sarà diversa perché finalmente si potrà contare sull’intero organico e non con una retrocessa in partenza", sono state le sue parole.