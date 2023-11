Serie C, girone C: da Casertana-Crotone a Latina-Picerno. Le probabili formazioni

La Casertana torna a giocare in casa dopo gli ultimi sold-out, con l'obiettivo di continuare la striscia di vittorie. La squadra di Vincenzo Cangelosi è reduce da cinque successi consecutivi, che l'hanno portata al quarto posto in classifica, in coabitazione con il Picerno . Il Crotone arriva a caccia di punti. All'ombra della Reggia giunge il club calabrese, che dopo un inizio balbettante ha iniziato a trovare la quadratura del cerchio. La squadra di Lamberto Zauli proviene da cinque partite senza sconfitte e vuole continuare a scalare la classifica.

Latina e Picerno si sfidano al "Francioni" in un scontro diretto che vale molto per entrambe le squadre. I neroazzurri di Daniele Di Donato sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Messina, che ha permesso loro di tornare a sorridere in campionato dopo due sconfitte consecutive. Il Picerno, invece, è in grande fiducia dopo il derby vinto nettamente contro il Potenza, che ha permesso ai lucani di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Le due squadre sono quasi appaiate in classifica tra quota 22 e 23, con il Picerno che occupa la quarta posizione per una lunghezza di differenza. In caso di vittoria, la squadra di Antonio Palo potrebbe allungare sul Latina e avvicinarsi alla vetta della classifica, che è distante appena 5 punti. I neroazzurri, invece, vorranno dare continuità alla vittoria dell'ultimo turno e continuare a scalare la graduatoria.