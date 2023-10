Serie C, girone B: pari a reti bianche per il Pescara di Zeman. Poker Pontedera

Si sono conclusi da pochi istanti i match validi per l'ottava giornata del girone B di Serie C. Ha giocato anche il Pescara di Zdenek Zeman.

Sono passati all'archivio i match validi per l'ottava giornata del girone B di Serie C, edizione 2023-2024. Il Pontedera gioca una grande partita, che cala quattro reti al Rimini ed entra in zona playoff con nove punti fatti. Si ferma ancora il Pescara di Zdenek Zeman, che pareggia in casa della modesta Vis Pesaro a reti bianche.