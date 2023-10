Pineto-Pescara 1-0, Zeman: “Avute 3 palle gol nel primo tempo. Dopo la rete loro…”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman al termine del match tra Pineto e Pescara, vinto 1-0 dalla compagine neopromossa nel girone B di Serie C.

Il Pescara rimedia la prima sconfitta in campionato nel match valido per il recupero della 5a giornata del girone B di Serie C. Il derby tutto abruzzese tra Pineto e Delfino l'ha spuntato il club neopromosso con un gol di Gambale al 74'. Ai microfoni di Rete8, al termine della sfida, ha parlato Zdenek Zeman, tecnico biancazzurro. Ecco, di seguito, le sue parole: