Serie C, 2ª giornata al via: da Arezzo-Carrarese a Sorrento-Cerignola. Il programma

Sono sei le sfide in programma alle ore 18:30, valevoli per la quarta giornata del campionato di Serie B. C'è anche Sorrento-Audace Cerignola

Alle ore 18:30 sono dodici le squadre che scenderanno in campo: sei sfide valevoli per la seconda giornata del campionato di Serie C . I tifosi potranno seguire le gare su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle partite cadette per l'intera stagione calcistica 2023-2024 sono affidati, infatti, a Sky e Now Tv .

La Torres ha sbancato il campo della Recantese nel primo turno e cerca continuità tra le proprie mura, contro il Rimini, squadra di recente sconfitta in casa dall'Arezzo per 1-2. La Virtus Entella ha pareggiato anche ieri, con il neopromosso Pineto, dopo averlo fatto alla prima con l'Ancona. Proprio quest'ultima, pronta ad inseguire la prima vittoria della stagione, al cospetto del Gubbio, anche esso reduce da un pareggio. Sfida interessante quella tra Sorrento e Audace Cerignola, che riguarda in questo caso il girone C. La società campana, dopo la sconfitta in casa del Giugliano, vuole riscattarsi davanti al suo pubblico. Arrivano i gialloblù di Ivan Tisci, freschi di pareggio contro l'ACR Messina di Modica. Match suggestivo tra Arezzo e Carrarese, tornando nel raggruppamento B. Gli ospiti hanno iniziato alla grande la stagione, calando un tris di rilievo alla Fermana. Anche per i padroni di casa, nell'ultimo turno sono stati raccolti tre punti, grazie al successo di misura sul rettangolo verde del Rimini. Compresi nel gruppo delle sfide di oggi, i match: Sestri Levante-Lucchese e Fermana-Pontedera.