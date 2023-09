Pescara-Juventus Next Gen, Zeman: “Contento della linea verde, Tommasini e Kolaj out”

Sul mercato: "Sta arrivando Di Pasquale? Un buon giocatore, con me a Foggia ha fatto bene anche se aveva avuto qualche problema fisico. Ha qualità in campo e fuori dal campo. La mezzala? Io il mercato non l'ho fatto, sono contento che la società abbia scelto la linea verde, ho 18 giocatori sotto i 23 anni e per me hanno prospettive. Ora bisogna lavorarci per farli uscire. Non ho chiesto niente sul mercato". Poi gli indisponibili in vista dell'esordio con i bianconeri: "Saranno out Tommasini, Cangiani e forse Kolaj, che si è fatto male stamattina. Floriani non si è allenato. I giovani hanno risentito del lavoro, non erano abituati". Infine sul piano tattico: "Ancora vedo confusione. I ragazzi devono affidarsi al resto della squadra, li devo convincere a fare un altro calcio. La Serie C è diversa, ancora non l'hanno capito perché non l'hanno mai vista".