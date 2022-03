Potenza, Arleo: “Primo tempo ottimo. Zampano poco freddo, il portiere del Palermo…”

Le parole del tecnico del Potenza, Pasquale Arleo, al termine della sfida contro il Palermo di mister Baldini pareggiata per 2-2

Pasquale Arleo , tecnico del Potenza , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eleven Sports pochi minuti dopo il fischio finale della gara pareggiata per 2-2 contro il Palermo , in cui i rossoblù si sono fatti recuperare due reti nei minuti finali:

"Abbiamo sprecato tutto, abbiamo avuto la palla per chiudere il match con Zampano che è stato poco freddo e ha fatto fare bella figura al portiere del Palermo. Peccato, nel primo tempo quasi perfetti. Poi i primi 15' minuti del secondo tempo eravamo in partita, qualcosa non ha funzionato soprattutto sulla nostra fascia sinistra. C'è tanto rammarico, vincere 2-0 a dieci minuti dalla fine contro una squadra come il Palermo era un titolo di merito. Sul due a uno abbiamo avuto la palla del match, con due punti in più oggi avremmo messo un'ipoteca sull'ipotetica salvezza. Ai ragazzi posso rimproverare poco perché stanno facendo un cammino notevole, siamo al quinto risultato utile consecutivo. Ora testa al recupero di mercoledì contro la Paganese. Ci crediamo alla salvezza diretta anche perché questa è una squadra che segna ogni partita. Abbiamo tante frecce nel nostro arco, oggi abbiamo rispolverato Romero, Cuppone ha fatto una grande rete. Siamo fiduciosi ora dobbiamo avere il tempo di digerire questa mancata vittoria però pensiamo alla Paganese perché sarà letteralmente uno spareggio salvezza".