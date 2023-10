Pescara, Zeman: “Hanno messo due pullman davanti la porta. C’era rigore, singoli…”

Il Pescara ha l'obiettivo di tentare la promozione in Serie B dopo la sconfitta in semifinale dei playoff contro il Foggia di Delio Rossi. In questo momento la formazione abruzzese si trova terza a meno cinque dalla sorprendente Torres prima in classifica. Secondo migliore attacco dietro solo a quello del Cesena ma una difesa abbastanza battuta, come classico delle squadre di Zeman, rendono la squadra del patron Sebastiani una formazione abbastanza altalenante. Al termine del match contro la Vis Pesaro ha esordito in conferenza stampa il tecnico ceco. Di seguito le dichiarazioni: ”Non sono inca*** con i miei. L’arbitro non ha indovinato sempre tutto. Gli avversari hanno messo due pullman davanti alla porta. Eravamo troppo lenti all’inizio, poi abbiamo cercato di costruire e di fare qualcosa in più. L’arbitro doveva fischiare rigore, poi lo dobbiamo realizzare ma intanto bisogna fischiarlo. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Con Tunjov sarebbe stato lo stesso. Aloi mi dà soddisfazioni anche se a lui non piace fare quel ruolo. Merola si è impegnato, la prossima partita segnerà tre gol. Tutti si aspettavano sei punti in queste due partite adesso andremo a Lucca e poi con la Torres che sono due squadre che giocano e vedremo chi è più bravo”.