Pescara, senti Sebastiani: “Momento negativo. Dobbiamo evitare giocate singole”

Momento non felicissimo in casa Pescara. La formazione abruzzese si trova quarta a quota venti punti a meno sette dalla capolista Torres e viene da due sconfitte consecutive contro i sardi e nell'ultima contro la Recanatese perdendo 3-2 in rimonta. Daniele Sebastiani , presidente del club, ha analizzato a mente fredda la sconfitta di domenica scorsa in casa contro la Recanatese. Di seguito le dichiarazioni ufficiali riportate da Il Centro:

"È sicuramente un momento negativo perché continuiamo a sbagliare gol facili e poi su un errore individuale alla fine perdiamo la partita. E vi dico di più: dobbiamo evitare di giocare singolarmente provando a risolvere le partite da soli. Pensiamo a giocare di squadra come facciamo sempre in allenamento. I gol subiti? La croce va sempre sui difensori, ma poi non è facile difendere quando ti attaccano in quel modo. Complessivamente nelle ultime quattro partite fatte all’Adriatico meritavamo di più, ma domenica nel secondo tempo per la prima volta abbiamo avuto di fronte una squadra che ha legittimato la vittoria". E ha proseguito la sua analisi del momento. "Preoccupato? No, possiamo e dobbiamo uscire fuori da questo momento. Ora faremo finalmente una settimana di lavoro piena e per il mister questo è molto importante. Non ci dimentichiamo una cosa: siamo una squadra molto giovane e i nostri ragazzi sono forti. Un momento di difficoltà durante la stagione può essere fisiologico. Tommasini? Ci sta che non sia al top e che non abbia i 90’ nelle gambe e forse è uscito per quello. Ma alla sua prima partita da titolare ha fatto bene. Le altre sostituzioni di Zeman? Il mister fa le sue scelte, ci mancherebbe altro"