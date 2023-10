Lucchese-Pescara 1-4, Zeman: “Cuppone spero migliori, dispiace per Brosco. Torres…”

"Sono contento per il risultato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per le prestazioni dei singoli dico che ci sono stati alcuni giocatori che hanno fatto bene e altri no. Come quelli che hanno sbagliato tanti gol, Cuppone ad esempio non può segnare solamente su rigore. Spero che possa migliorare. Contro determinati avversari dobbiamo sempre avere pazienza e costruire di più in mezzo al campo. Cuppone è stato schierato sempre titolare ma ha sbagliato tanti gol, però per me è importante che arriva ad avere queste occasioni. Il cartellino di Brosco nel finale mi dispiace, era evitabile e ora è in diffida come Mesik. Spero che entrambi riescono a controllarsi. Testa alla Torres, sono una buona squadra e la classifica lo dimostra”