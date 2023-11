Pescara, Delli Carri: “Momento difficile. Dobbiamo lavorare in silenzio. Zeman…”

Momento difficile per il Pescara che viene da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro. L'ultimo risultato è stato la "X" contro gli emiliani. Daniele Delli Carri, direttore sportivo del Pescara, dopo il pari col Rimini si è così espresso: “Momento difficile, purtroppo abbiamo fatto pochi punti nelle ultime partite. Il Pescara muove palla troppo poco velocemente, dobbiamo solamente lavorare in silenzio. Se ne esce solamente con il silenzio e con il lavoro. Zeman non è assolutamente in discussione. La contestazione dei tifosi a fine partita è comprensibile, dobbiamo tornare a fare le cose per bene”.