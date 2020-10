Lega Pro, svolta Eleven Sport: le gare del Palermo saranno visibili gratuitamente, ecco come vederle

Importanti novità legate alla visione del campionato di Serie C.

Dopo i problemi riscontrati nelle scorse settimane con la piattaforma di streaming Eleven Sport, il consiglio d’amministrazione della Lega Pro ha finalmente deciso di porre rimedio ad una situazione diventata di certo poco piacevole. Il numero uno della Lega di Serie C Francesco Ghirelli sembra aver trovato un accordo di massima con la nota pay tv britannica, che trasmetterà tutte le gare del campionato esclusivamente a titolo gratuito. Una vera e propria svolta per supporters e addetti ai lavori, che ancora per poco tempo dovranno preoccuparsi dei molteplici disservizi presentati dall’attuale proprietaria del pacchetto dei diritti televisivi.

Come si legge tramite una nota ufficiale pubblicata dall’account Twitter della Lega Pro, l’intesa raggiunta sarebbe basata su una risoluzione in tempi brevi, non solo dei diversi problemi riscontrati dalla piattaforma, ma anche dell’accordo che lega proprio Eleven Sport alla Serie C, che presumibilmente troverà un’altra soluzione televisiva per garantire ai suoi utenti una chiara trasmissione delle gare di campionato. Come spiegato anche dallo stesso Ghirelli, la Lega Pro starebbe da giorni lavorando per trovare un accordo con altre emittenti in modo tale da liberarsi formalmente quelle che sono le problematiche presentatisi in questo travagliato inizio di stagione. Fino al termine dell’accordo con la terza serie italiana, dunque, Eleven continuerà a trasmettere le gare di tutti e tre i gironi in modo assolutamente gratuito e – oltre che sul sito ufficiale della piattaforma – anche sui propri canali Facebook e YouTube, rimborsando a tutti gli utenti sia gli abbonamenti mensili che quelli stagionali.

