Lega Pro, parla Paolucci: “Covid? Dispiace per il Palermo, chiarisco un aspetto del regolamento”

Il momento vissuto dal Palermo è davvero surreale.

Palermo-Potenza, Sagramola non ci sta: “Ci adegueremo alla situazione, ma serve chiarezza”

I tredici calciatori contagiati dal Covid 19 ai quali si sono uniti due membri dello staff compreso mister Roberto Boscaglia, non potranno rivedere il campo per almeno un’altra settimana. Alcuni dei calciatori che al momento sono risultati negativi al tampone si sono allenati e si preparano dunque per la disputa della sfida di recupero contro il Potenza. Il 29 ottobre, infatti, i rosanero dovranno vedersela contro la compagine lucana sebbene decimati dalle assenze. In tal senso il regolamento della Lega Pro parla chiaro e quindi a meno di sorprese si giocherà. Ai dodici elementi della prima squadra disponibili si aggregheranno 4 giovani di categoria che contano al fine di raggiungere il numero necessario e di conseguenza scendere in campo. Sulla questione si è espresso il segretario generale della Lega Pro, Emanuele Paolucci, che ha parlato così attraverso le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Palermo, si avvicina la sfida contro il Potenza: ecco perchè si può giocare

“Tutti i giovani di serie impegnati con la prima squadra vanno considerati alla stregua dei calciatori inseriti in lista. Il concetto di rosa usato nel regolamento, è volutamente ampio. Ad ogni modo, si analizza caso per caso. Ci sono i professionisti e i giovani di serie. Per i primi fanno fede i tamponi, per i secondi le distinte: non possiamo fare altrimenti. Aggiungo per chiarezza che 13 devono essere i giocatori negativi, non i disponibili: gli infortunati, per intenderci, non contano. Dispiace per quello che sta passando il Palermo: c’è massima collaborazione e solidarietà da parte di tutti. Stiamo vivendo una situazione molto complicata, difficile da gestire sia per chi ha casi di positività che per gli avversari di turno”.