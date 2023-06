Foggia, la nota della Serie C in riferimento agli spari all’automobile di Di Pasquale

Un atto intimidatorio grave e che non ha nulla a che vedere con i valori racchiusi nel mondo dello sport. Nella notte l'auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale, è stata presa di mira da colpi d'arma da fuoco a carico di ignoti. La Jeep Renegade del difensore rossonero era posteggiata all'interno dello stadio "Pino Zaccheria" con la Digos che indaga sulla vicenda per rintracciare i colpevoli. Di Pasquale è da pochi minuti rientrato a Foggia dopo la trasferta di Lecco, dove la squadra di Delio Rossi ha perso la finale playoff valida per la promozione in Serie B.