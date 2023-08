Catania, Somma: “Qui si sta davvero bene. Spagna? Volevo scappare dopo sei mesi…”

Due stagioni a Palermo per Somma, entrambe in Serie C, con la prima vissuta con maggiore continuità, mentre la seconda ai margini del progetto rosanero. Dopo la promozione in Serie B con le "aquile", il difensore è ripartito dal Catania in Serie D: “È stato l’anno della rinascita un po’ per tutti. Venire in una società presa da un gruppo importante, si era creato grande entusiasmo, si arrivava al campo sempre con voglia di dimostrare. Questa voglia l’abbiamo trasmessa poi in campo, vincendo molto spesso ma puntando a vincere sempre la partita dopo. L’anno si è concluso in bellezza. A Catania si sta veramente bene, poi c’è il mare e il cibo. Sono molto legato alla città”.