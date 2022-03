Catania, Pinto: “Vibonese? Rosa valida. In condizioni normali saremmo da play-off”

Le dichiarazioni del terzino Pinto pre Catania-Vibonese di Serie C, analizzando il periodo che sta attraversando il club rossazzurro

"Il periodo terribile l’ho vissuto a metà stagione, saltando nove gare. Rientrare in forma non è stato semplice. Un lavoro graduale che alla fine mi sta ripagando. Adesso due vittorie ci potrebbero fare allontanare dalla zona pericolosa per guardare oltre, ma questo discorso lo faremo tra un paio di settimane. Queste due gare sono in ogni caso da non fallire come atteggiamento per arrivare al risultato più importante. I calabresi hanno vinto col Taranto il recupero, per loro il match col Catania rappresenta un appuntamento fondamentale per rimontare ancora e sperare di agganciare l’Andria. Sarebbe un errore prendere sotto tono un confronto così delicato perché nell’organico della Vibonese ci sono giocatori validi, per di più neanche noi siamo salvi. C’è fame di vittorie, di risultati importanti. Daremo il massimo finché sarà possibile. In condizioni normali saremmo stati un gruppo da playoff e con i tifosi il legame è indissolubile, ancora più sentito e intenso rispetto al mio primo anno a Catania".