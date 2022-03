Catania, Marchese: “La proroga una speranza ma aumenta l’agonia. I calciatori…”

L'ex difensore e capitano del Catania Marchese ha commentato la delusione della seconda asta fallita, della proroga e dei calciatori etnei

"Purtroppo la seconda asta andata deserta non è stata una bella cosa per il Catania, una piazza del genere non si merita tutto questo ma un imprenditore forte che punti su questo club così importante e i suoi tifosi che ci tengono così tanto. Se è fallita una società come il Chievo, cosa che mai avrei potuto immaginare, possono fallire tutte le squadre del mondo. La proroga è una speranza in più che si dà alla piazza ma nello stesso tempo è anche un'agonia che si allunga. La squadra sta continuando a fare bene e sono contento, non possiamo rimproverare nulla a questi ragazzi. Stanno cercando di fare il massimo e questo gli fa onore ma è anche meglio per la loro carriera, potrebbe essere un aspetto positivo nell'eventuale disfatta rappresentata dal fallimento permettendogli di strappare dei contratti interessanti nella prossima stagione".